Il team director Yamaha, Lin Jarvis, a Sky: "Mancano le firme sui contratti, ma siamo già d’accordo con Morbidelli per il passaggio nel team ufficiale, con cui potrebbe correre già a Misano. E quando arriva Morbidelli Dovizioso prenderà il suo posto con Rossi in Petronas". Dovi continuerà con il team satellite Yamaha nel 2022: anche in questo caso c'è l’accordo. Oggi il GP di Silverstone in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201)

