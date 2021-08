Moto2: a Silverstone vince Gardner, 2° Bezzecchi

Un nulla, quattro decimi dopo una gara combattuta dal primo all’ultimo metro. Marco Bezzecchi alla fine ha dovuto inchinarsi per un’inezia a Remy Gardner, non a caso il leader del mondiale, ancora più solo al comando dopo la scivolata del suo diretto inseguitore Raul Fernandez. Il distacco sale a 44 punti e inizia a essere pesante anche se non definitivo. In compenso Bezzecchi si avvicina molto al secondo posto nel mondiale a soli 8 punti dallo spagnolo apparso nervoso anche in qualifica. La costanza premia. Anche con una sola vittoria il romagnolo sta tenendo un ottimo passo in campionato. A Silverstone è stata un corsa tosta con un avversario tostissimo e qualche problema tecnico che poteva compromettere la gara. "Purtroppo nel giro di formazione la moto non partiva - ha raccontato Marco -. Mi sono innervosito, poi in griglia ho avuto problemi col trasponder, in gara non leggevo il cruscotto". Tanti sorpassi con Lowes prima e con l’australiano in seguito. “Gara bella con tanti con sorpassi con Remy- ha continuato Bezzecchi -. Poi un errore a due giri dalla fine mi ha fatto perdere terreno, la gomma anteriore era finita e non riuscivo più a ricucire”. Nel complesso un week end molto positivo, mettendo nel conto anche la pole da record.