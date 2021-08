Gli italiani cercano il colpaccio in Moto2 e Moto3: in pole nelle due classi Bezzecchi e Fenati. Si comincia con la Moto3, al via alle 12.20, alle 15.30 dentro la Moto2, in mezzo c'è la MotoGP, che scatta alle 14. Tutto live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Ma c'è anche la F1: GP del Belgio live alle 15 su Sky Sport F1