Magny-Cours, successi per Aegerter e Huertas

Nona vittoria su tredici gare per Dominque Aegerter, ormai mattatore in lungo e in largo del campionato Supersport. Lo svizzero è scattato forte dalla seconda posizione e ha conquistato una Gara 1 accorciata da diciannove a dodici giri: un brutto incidente senza gravi conseguenze occorso a Michel Fabrizio dopo la prima partenza ha obbligato la direzione gara a interrompere la corsa al primo giro, ripartendo da zero. La pausa non ha fermato l’alfiere di Yamaha Ten Kate, capace di piegare Steven Odendaal e Jules Cluzel.