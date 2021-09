Vinales: "Non vedo l'ora di tornare in pista"

Maverick debutterà con la casa di Noale ad Aragon: "Non vedo l'ora di tornare in pista. I ragazzi di Aprilia sono motivati, ho percepito tanto entusiasmo e voglia di crescere". Aleix Espargaró: "Possiamo lottare per le migliori posizioni, il podio di Silverstone lo ha confermato". Gli orari delle gare, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. Questo weekend in pista anche la Formula 1 a Monza, live su Sky Sport F1: la gara delle monoposto scatta alle 15

Durante tutta la sua carriera con Aprilia, Aleix Espargaró ha sempre atteso con ansia l'appuntamento di Aragon. Il feeling particolare con il Motorland, che evidentemente si adatta anche alle caratteristiche della RS-GP, ha spesso permesso al pilota catalano di raccogliere proprio su questo asfalto le sue migliori prestazioni. Nel campionato in corso le aspettative sono rafforzate dall'ottimo stato di forma mostrato da Aleix e dalla sua Aprilia, culminato con il primo storico podio per la casa italiana in MotoGP. Sarà un weekend importante anche per il debutto in gara di Vinales in sella alla RS-GP. Un’opportunità per Aprilia e per Maverick di preparare al meglio la stagione 2022, accumulando esperienza in pista. Il primo approccio a Misano, in due giorni di test, è stato positivo sia per il pilota sia per la squadra.