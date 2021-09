Nel weekend del 17-19 settembre in pista si rivedrà anche Dovizioso, al fianco di Rossi in Petronas. Sandro Donato Grosso lo ha intercettato ad Aragon, all'hospitality del suo nuovo team. Quanto è grande la gioia di tornare? "Da zero a dieci sicuramente dieci", risponde sorridendo Dovi. Domenica il 13° GP della stagione: gara di MotoGP live alle 14 su Sky Sport MotoGP. F1 a Monza: GP alle 15 live su Sky Sport F1

