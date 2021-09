In corso in questo momento al Motorland la conferenza stampa del GP Aragon. Marc Marquez: "Il mio obiettivo è arrivare nella top five. Quartararo sta facendo la differenza, mi ricorda me stesso quando vincevo e tutto andava bene". Petrucci: "Questo weekend definirò il contratto con il KTM Rally Team, in programma non c'è solo la prossima Dakar". La gara di MotoGP domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP, la F1 corre a Monza: GP alle 15 live su Sky Sport F1

MOTOGP, GUIDA TV - F1, GUIDA TV