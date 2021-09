"Il materiale da provare è ancora molto, meglio focalizzarci sui test privati": con queste parole Mike Leitner (direttore tecnico KTM) a Sportweek ha commentato l'assenza di Pedrosa come wild card sul circuito di Misano, nel GP in programma il 19 settembre. Questo weekend si corre ad Aragon: gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP. F1 a Monza: GP alle 15 live su Sky Sport F1

Rientrato in Austria come wild card KTM dopo uno stop dalle gare di oltre tre anni, Dani Pedrosa non tornerà in pista a Misano, nel weekend del 17-19 settembre: la Casa austriaca ha deciso di fare un passo indietro, ritirando la sua partecipazione al Gran Premio di San Marino. Il direttore tecnico Mike Leitner ha commentato la decisione a Speedweek, queste le sue (poche) parole: "Dobbiamo concentrarci sui test privati con Dani, il materiale da provare è ancora tantissimo". Fino ad ora, sono state ufficializzate per la 14esima tappa del Motomondiale due wild card: qulle di Pirro (Ducati) e di Bradl (Honda), attese conferme per Savadori (Aprilia).