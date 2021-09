Gardner e i due Fernandez, sembra il titolo di un film. Invece è la fotografia della prima giornata di libere della Moto2 ad Aragon. Davanti a tutti c’è l’australiano, seguito a ruota da Augusto e Raul (stesso cognome, nessuna parentela). Dei due sembra però messo meglio il secondo, più costante almeno sul ritmo, ma intanto al comando c’è il leader del campionato. Dopo lo zero pesante del suo compagno di squadra a Silverstone, Remy ha preso un po’ di spazio in classifica (44 punti di vantaggio). Raul insegue (per altro con un problema alla mano destra operata per una frattura rimediata in bici) e non può lasciar scappare il suo avversario in classifica. Non sarà facile anche perché alle sue spalle incalzano sia un ritrovato Di Giannantonio (4° tempo nella combinata), sia Lowes (5°) che ad Aragon va forte e ha già vinto due volte, l’ultima nel 2020.