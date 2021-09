C’è una KTM davanti a tutti nella prima giornata di prove della Moto 3 ad Aragon, ma non è quella di Pedro Acosta. È quella del suo compagno di marca, Dennis Oncu che tra il turno del mattino e quello del pomeriggio ha migliorato il suo cronologico di due secondi. Il leader del mondiale, partito bene con una FP1 promettente, ha chiuso col quattordicesimo tempo, un po’ al limite (ma in prova lo spagnolo difficilmente dà il meglio di sé). Colpa del traffico forse, come sempre intenso nei minuti decisivi della FP2. Gran recupero del suo diretto avversario in classifica, Guevara, dopo un primo turno sottotono (nella combinata si è poi piazzato al secondo posto) a dimostrazione dicome in Moto3 non ci sia mai nulla di scontato. Anche perché ad Aragon l’escursione termica cambia parecchio tra mattina e pomeriggio, così come le prestazioni in pista.