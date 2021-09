Il GP di San Marino in programma il prossimo weekend sarà una tappa particolarmente importante per il Motomondiale: oltre al ritorno di Andrea Dovizioso, che per la prima volta correrà in coppia con Valentino Rossi al box Petronas, ci sarà quello di Franco Morbidelli. Il 25 giugno si è sottoposto all'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il 31 agosto ha svolto i primi giri con una Yamaha stradale a Misano, ora sembra essere arrivato il momento di tornare in gara. E di farlo da pilota ufficiale Yamaha. Ne ha parlato anche il team manager Massimo Meregalli: "Stiamo aspettando l'ultimo feedback da Franco, già questa sera potremo saperne qualcosa di più. Da come mi ha parlato in questi giorni penso che comunque abbia voglia di provarci a Misano, premesso che sicuramente nessuno voglia prendersi alcun tipo di rischio, è importante evitare di compromettere il recupero totale".