Dopo l’intervento al ginocchio sinistro dello scorso 25 giugno, adesso Morbidelli è pronto a tornare. E sarà un ritorno in grande stile, in sella alla Yamaha ufficiale in occasione del GP Misano (in programma dal 17 al 19 settembre, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Lo ha confermato il team director Yamaha, Massimo Meregalli: "Franco sarà a Misano: non è ancora al 100%, ma l’ho sentito molto bene, non vede l’ora di tornare in sella alla M1". Morbidelli ha vinto il GP Misano 2020

