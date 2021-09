Sam Lowes era già fermo ai box, mentre gli altri piloti cercavano di portargli via una pole position che l’inglese sentiva di aver già messo in cassaforte. C'ha provato Raul Fernandez , con un colpo di coda finale, ma lo spagnolo si è fermato al terzo posto sulla griglia. L’inglese ha già vinto due volte ad Aragon (dove ha firmato anche quattro pole position), logico attendersi una super gara da parte sua. Ma sia lo spagnolo che il leader del mondiale Remy Gardner hanno sfoderato un bel ritmo fin da venerdì. Soprattutto l’australiano potrebbe rivelarsi l’osso duro per il britannico. Gardner potrebbe persino dare un colpo decisivo al mondiale (dove comanda con 44 punti di vantaggio su Fernandez), anche perché il suo avversario diretto correrà con la mano fresca di operazione per la frattura alla mano destra , rimediata domenica scorsa allenandosi in bici.

Bezzecchi e 'Diggia' in terza fila

Si prospetta una gara di rimonta invece per i due italiani di punta della Moto2: Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi scatteranno dalla terza fila, rispettivamente con l’ottavo e il nono tempo. Non una gran qualifica per entrambi che potrebbero però recuperare qualche decimo per la gara. La vera sorpresa è la seconda fila composta da Garzo, Ogura e Arenas (finalmente in evidenza il campione in carica della Moto3), ma per la corsa sarà da tener d’occhio anche Jorge Navarro, costantemente tra i più veloci nelle libere. Gli altri italiani: 14° Nicolò Bulega, meno efficace in qualifica dopo i discreti turni di prove libere, 20° Corsi, 21° Dalla Porta mai a suo agio fin qui in questo week end, 23° Arbolino e 24° Stefano Manzi per i quali valgono le medesime considerazioni. Chiude il gruppo Vietti, 26°.