Terza pole position per Darryn Binder che raccoglie i frutti seminati nelle prove. Il sudafricano è stato uno dei pochi piloti veloci il sabato mattina, capace di confermarsi in qualifica. L’altro è Gabriel Rodrigo (per la gioia del team Gresini) piazzatosi al secondo posto davanti a un Tatsu Suzuki che fin qui sembrava assai meno efficace sul giro secco. Migliore degli italiani Andrea Migno, quinto con un buon giro in finale di qualifica, mentre Dennis Foggia, veloce fin da venerdì mattina, dopo aver chiuso davanti a tutti il sabato mattina (girando per altro da solo), non è riuscito a ripetersi al momento decisivo. Il romano partirà dalla quinta fila col 14° tempo. Si è invece confermato Niccolò Antonelli, ottavo e in linea con quanto visto nelle libere.