Terzo successo in stagione per il pilota romano della Leopard, raggiante al termine della gara di Aragon. "È stato incredibile - spiega Foggia - soprattutto l'ultimo giro con Oncu, era velocissimo in frenata ma sono stato bravo a non farlo passare. Una vittoria davvero speciale, la dedico al mio team e alla mia famiglia"

