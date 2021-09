Bagnaia racconta l'emozione del primo successo in MotoGP conquistato ad Aragon: "È stata una grande vittoria, mi sono emozionato quando ho visto la bandiera a scacchi. Sapevo di avere Marquez dietro, per questo ho iniziato a spingere come un matto già dal primo giro. Ho accumulato molta rabbia dentro per tutte le occasioni perse in questa stagione: guardavo i social network e vedevo tanti insulti, non è stato facile. Ma spesso è proprio nelle situazioni difficili che nasce qualcosa di buono"

Prima di quest’anno, Bagnaia non era mai andato a punti ad Aragon in 3 gare di MotoGP. Basterebbe questo dato per descrivere la grandezza dell’impresa di Pecco al Motorland, dove ha conquistato la sua prima vittoria in top-class. Un successo sudato, dopo un duello avvincente con Marc Marquez, fatto di continui sorpassi e contro-sorpassi negli ultimi giri. "È stata una grande vittoria, ho poco da dire – spiega Bagnaia –. Sapevo di avere Marquez dietro, per questo ho iniziato a spingere come un matto già dal primo giro. Gli ultimi quattro giri sono stati difficilissimi, non vedevo l’ora che terminassero, alla fine ce l’abbiamo fatta, è un’emozione incredibile. Non era scontato, non ero mai riuscito ad andare forte qui ad Aragon. Quest’anno invece dalle Libere 1 ha funzionato tutto bene, in qualifica abbiamo fatto un tempo super e poi abbiamo fatto una gara incredibile, il passo era infuocato. Sapevo che Marquez era un osso duro qui, è molto forte in piste sinistrorse e ha sempre dominato ad Aragon. Ma noi siamo cresciuti quest’anno nella lotta, per questo ho resistito quando ha iniziato ad attaccarmi".