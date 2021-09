L'attuale Variante alta dell'Autodromo Internazionale di Imola da oggi porta il nome di "Curva Fausto Gresini", in omaggio all'indimenticato campione e team manager del Motomondiale, nato proprio nella città romagnola e scomparso lo scorso 23 febbraio a 60 anni per le gravi complicazioni respiratorie causate dal Covid. La cerimonia di intitolazione si è svolta nella mattinata di domenica 12 settembre alla presenza dei figli Lorenzo, Luca, Alice, Agnese e della moglie Nadia Padovani, accompagnati dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal sindaco di Imola Marco Panieri e dal direttore dell'Autodromo, Pietro Benvenuti. Nel corso della commemorazione - nell'ambito della manifestazione "200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro" - è stata scoperta una stele a ricordo di Fausto, iridato per due volte in 125 da pilota della Garelli, che nel ruolo di team principal della Gresini Racing ha conquistato 5 titoli mondiali tra 250, Moto2, Moto3 e MotoE.