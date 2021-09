Valentino applaude Bagnaia: "Si ricorderà per sempre la data della prima vittoria in MotoGP. E poi dopo una battaglia all'ultimo giro è tutto ancora più bello. Si è meritato questo successo, ha grande talento, in questo momento nessuno guida la Ducati come lui". È il trionfo di un pilota italiano su moto italiana: "Risultato che fa godere i tifosi". Settimana prossima si corre a Misano: il GP di San Marino live su Sky VIDEO. L'ABBRACCIO TRA ROSSI E PECCO - HIGHLIGHTS GP ARAGON Condividi:

Appena tagliato il traguardo l'emozionante abbraccio con Bagnaia: la vittoria di Pecco è particolarmente speciale (anche) per Rossi. "Sono molto contento innanzitutto perché lui è un mio amico, passiamo molto tempo insieme durante le settimane di pausa del Motomondiale, gli faccio i miei complimenti. La data della prima vittoria in MotoGP è indimenticabile per qualsiasi pilota, la ricorderà per sempre", sottolinea Vale. Lo stesso Dottore nei giorni scorsi lo aveva previsto: "Si è meritato questo successo, è stato veloce tutto il weekend, era il momento di giusto, stava andando forte dall'inizio della stagione ma poi in gara ha avuto un po' di sfortuna con le gomme".

"Nessuno guida la Ducati come Bagnaia" VIDEO Il duello Bagnaia-Marquez con il commento di Meda Difficile trovare le parole per descrivere il duello con Marquez: "Vincere la prima gara così, dopo una battaglia così all'ultimo giro, è davvero bello... Sono molto contento per lui, poi sono altrettanto fiero per il lavoro che abbiamo svolto insieme nell'Academy, aiutandolo ad arrivare a questo livello. È un risultato bellissimo anche per l'Italia: pilota italiano su moto italiana, la Ducati, è qualcosa che fa godere i tifosi...". "Noi aiutiamo i nostri piloti, cerchiamo di fare il massimo, ma alla fine il destino è nelle loro mani. Pecco ha un grande talento, probabilmente guida la Ducati come nessun altro in questo momento", aggiunge Rossi.