Aveva previsto tutto, Rossi: "Per Bagnaia è il momento giusto per vincere". Così è stato: Pecco con una gara capolavoro ha vinto il GP di Aragon dopo un duello da togliere il fiato con Marc Marquez. Al termine del GP Valentino è stato tra i primi a cercare il ducatista, suo allievo all'Academy: è bellissimo l'abbraccio tra i due, in sella alle loro moto. E adesso arriva Misano: il prossimo weekend c'è il GP di San Marino, che potrete seguire live su Sky

IL VIDEO DELL'ABBRACCIO - GP ARAGON, GLI HIGHLIGHTS