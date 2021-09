Ti sPecco in due: le pagelle di Paolo Beltramo

Duello fantastico tra il pilota italiano della Ducati e Marc Marquez in Aragona: 10 a loro e alla Ducati. La gara degli altri la vince Joan Mir. Non è stata giornata per la Yamaha

La zona è stata quella giusta, quella semidesertica e piena di canyon che ha regalato i propri bellissimi sfondi, tramonti, fiumi a molti film western. L’ Aragona è infatti una regione semidesertica della Spagna che si estende verso il centro alle spalle della Catalunya, solitamente meta di camminatori, fuoristradisti, ciclisti, appassionati delle discese in canoa. Poi hanno deciso di metterci questo Circuito-Cattedrale , bello, moderno, difficile, spettacolare, già sede di gare fantastiche. Fino a questa volta, poi è arrivata questa vittoria di Bagnaia con la Ducati su Marquez e la sensazione è cambiata: quella di adesso è che si sia fatto un pezzo di storia importante per noi e che Aragona d’ora in poi sia un po’ meno western e più race.

Ti sPecco in due

Francesco Bagnaia con nientepopodimeno di Marc Marquez sulla pista dove lo spagnolo aveva vinto cinque volte e che ha una maggioranza di curve a sinistra rispetto a quelle a destra. Il pilota Rosso-Ducati è scattato in testa dalla fantastica pole, ma dopo una curva e mezzo dietro aveva già Marquez che guidava quasi come prima dell’incidente, senza mollare un metro, tenendo ritmo e scia dell’italiano che non ha mai commesso un errore, un’imprecisione, non ha mai sofferto quel continuo digrignare di denti affamati, quella terribile voglia di vincere, quella sete di sangue sportivo, quel killer instinct che lo seguiva senza tregua, senza sosta, senza un attimo di respiro. Poi alla fine, negli ultimi quattro giri la Bestia ci ha provato, lo ha fatto per ben 7 volte ma è sempre stato ricacciato dietro, al suo posto, in gabbia da un Bagnaia semplicemente divino, perfetto, che utilizzava la sua frenata fantastica, la sua capacità di curvare fluido, l’accelerazione ducatista per incrociare sempre Marc e rimetterlo dietro. È stata una gara fantastica, con un Bagnaia che ha messo in mostra tutte le sue doti con maggiore maturità, più sicurezza, determinazione, calma, efficienza. A lui 10, alla Ducati 10 per aver costruito una moto che a volte se guidata così è semplicemente imbattibile. Aveva bisogno di vincere anche in MotoGP Pecco, gli era andata male troppe volte. Ora c’è, lo sa meglio lui, lo sanno gli altri che dovranno correrci contro e temerlo di più.

A MM93 darei pure 10 perché se segui per 20 giri il Pecco di Aragon capisci che non ce n’è, eppure alla fine ci provi perché è questo che ti ha reso quello che eri. E devi riprovarci quando puoi per ritornare il pilota di prima dell’incidente. La strada è quella giusta, la voglia pure, forse ancora non la pazienza, ma di quella, forse, uno come lui è meglio non ne abbia troppa. Alla fine, comunque, Marc era sfinito, si vedeva che ancora manca qualcosa per riaverlo uguale a prima, io credo che sarà pronto, sarà di nuovo se stesso nel 2022, complice anche la Honda.