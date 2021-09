Nuovo appuntamento nel Motomondiale per il Team Bardahl VR46 Riders Academy (al debutto quest'anno sul tracciato del Mugello, nel GP d'Italia): l'attuale leader del Mondiale CIV Moto3 Matteo Bertelle ed Elia Bartolini torneranno in pista questo weekend, per affrontare come wild card il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Alessio Salucci, Direttore Sportivo VR46 Riders Academy: "È bellissimo poter tornare e poi farlo proprio nel nostro Gran Premio di casa! Siamo davvero felici di avere una seconda occasione per misurarci in questa categoria così avvincente e competitiva, sono certo che per i nostri ragazzi sarà una bellissima opportunità per fare esperienza e divertirsi". Il Team Manager Pietro Bagnaia aggiunge: "Elia e Matteo sono in forte crescita, la squadra è impaziente di scendere in pista. Correre a Misano sarà un'ulteriore motivazione per tutti noi".