Pensando al piccolo Pecco, otto anni fa poco più di uno scricciolo in Moto3, prima di laurearsi campione del mondo in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 nel 2018, vengono i brividi di commozione. Oggi Pecco è un reale punto di riferimento del team di Borgo Panigale e la prima vittoria, che per un verso o per l’altro sembrava non poter arrivare mai, di certo lo "sbloccherà" ulteriormente. Marquez è stato battuto, ma è da stimare e lodare perché a tre giri dal termine ci ha provato con il cuore e alla sua maniera, regalando uno spettacolo speciale. I suoi sorpassi lasciano sempre senza fiato, ma questa volta l’italiano in rosso è stato più bravo di lui.