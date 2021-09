Ottima notizia per Sam Lowes, che domani festeggerà insieme al gemello e alla figlia il compleanno: il pilota britannico ha firmato il rinnovo per un'altra stagione con il suo attuale team in Moto2, Marc VDS. Al suo fianco il prossimo anno ci sarà Tony Arbolino, ora impegnato nel Mondiale in sella alla Kalex del team Liqui Moly Intact GP. Intanto questo weekend si corre a Misano: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini live su Sky

Ufficiale la coppia del prossimo anno del team di Moto2 Marc VDS: confermato Sam Lowes, che correrà in coppia con Tony Arbolino. "Sono molto felice, ringrazio innanzitutto Marc van der Straten per aver creduto in me. Abbiamo già vissuto una grande avventura insieme fino ad ora, c'è una grande atmosfera nel team, sto migliorando sempre di più. Sono orgoglioso di rimanere in questa squadra e sono fiducioso per quello che possiamo fare in futuro. Il mio obiettivo è quello di lottare per il titolo, abbiamo tutto ciò che serve per riuscirci", le prime parole del pilota britannico.