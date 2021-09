Questo weekend appuntamento con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: primo al traguardo l'anno scorso in Moto2, Marini vuole confermarsi tra i protagonisti anche in MotoGP. La sua Ducati dello Sky VR46 Avintia scenderà in griglia con una livea inedita, in cui spicca il fucsia. Gli orari delle gare in programma domenica, tutte live su Sky: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Gara speciale per tutti i piloti italiani, questo weekend: il Motomondiale fa tappa al circuito di Misano, per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. In particolare, si tratterà di un appuntamento dal sapore di casa per Luca Marini e la Ducati dello Sky VR46 Avintia: per l'occasione livrea inedita Sky Wifi , disegnata dal reparto grafico e creativo della VR46 e realizzata da Starline Design. Nella parte anteriore spicca il fucsia , mentre il posteriore mantiene le colorazioni tradizionali.

Marini: "Voglio divertirmi e far divertire il pubblico"

Protagonista l'anno scorso con la vittoria in Moto2, Marini è carico: "Il GP di San Marino sarà uno dei più emozionanti di tutta la stagione. Lavoreremo sodo per far sì che sia anche una delle migliori gare dell'anno. Voglio divertirmi e far divertire il pubblico sugli spalti". Il Team Manager Ruben Xaus aggiunge: "Luca dovrà sfruttare al meglio la potenza della Ducati. Sarà pura emozione e adrenalina, il mood giusto per lasciarsi alle spalle Aragon e continuare a crescere e fare esperienza in questo finale di stagione".