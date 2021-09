Sesto ad Aragon, Bastianini è pronto per confermarsi tra i protagonisti questo weekend, nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini: "Misano mi piace, conosco benissimo la pista, anche se ovviamente sarà la prima gara qui in MotoGP. Veniamo da un weekend molto buono come quello di Aragon, dove tutto è andato secondo i piani, è stato perfetto, ho anche impararo molto. Tutto questo mi rende molto fiducioso per il weekend".

I ritorni di Dovizioso e Morbidelli

"Non ho mai corso con Doviziosio, sarà bello rivederlo in pista. Morbidelli è fuori da un po' di gare, ha grande voglia di tornare. Sarà di sicuro un bellissimo weekend".

La prima vittoria in MotoGP di Bagnaia

"Ad Aragon Pecco ha fatto davvero un grande lavoro, è stato soprattutto lucidissimo, gestendo alla meglio Marcquez che gli ha messo grande pressione come al solito. Ho rivisto la gara notando che questa volta hanno inquadrato anche me, mi sono emozionato nel rivedermi pur avendo vissuto la gara".

La passione per le moto

"Corro in moto da 20 anni, ho iniziato a 3 anni. E' stato amore a prima vista. Mio padre doveva cambiare il pezzo di uno scooter, da lì ho perso la testa, ho iniziato a girare ed è cominciata la mia passione"

L'obiettivo

"Tra noi rookies Martin quest'anno sta facendo molto bene, è partito subito a cannone, e rispetto a me e Marini ha il pacchetto più completo e vicino alla Ducati ufficiale. In questo momento il mio obiettivo è andare avanti così, fare belle gare e divertirmi in vista del prossimo anno".