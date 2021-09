Bagnaia: "Per il Mondiale non mollo, ci proveremo"

Dopo la vittoria di Aragon adesso Pecco si concentra sul GP di Misano, in programma dal 17 al 19 settembre, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP: "Ho rivisto la gara di Aragon più di dieci volte, mi sono divertito tantissimo. Per Misano ci faremo trovare pronti nonostante il meteo. Finché si può provare a vincere il Mondiale non si molla mai, proveremo a recuperare più punti possibili. Per noi dell’Academy VR46 è un grande traguardo avere me e Morbidelli come piloti di un team ufficiale" GP MISANO, LA GUIDA TV Condividi:

Bagnaia arriva all’appuntamento con il GP di Misano nel migliore dei modi. Pecco ha appena vinto la sua prima gara in MotoGP ad Aragon e adesso ha l’occasione di confermarsi sul circuito di casa: "Ho rivisto la gara di Aragon più di dieci volte, mi è piaciuta tantissimo, bisogna continuare così – dice il pilota Ducati al microfono di Antonio Boselli, nel giovedì di Misano dedicato alle parole dei protagonisti –. Mi sono divertito tantissimo durante il duello con Marquez, quando lotti in questo modo speri sempre che non succeda niente, ma in sella non pensi a eventuali contatti. Ero in pieno controllo di quello che stavo facendo. Siamo tutti piloti da tanto tempo e sappiamo quello che stiamo facendo, ci divertiamo tanto. Non mi era mai capitato di fare una lotta con Marquez, è stato molto bello, provava a superarmi di continuo, mi ha ricordato le battaglie che faceva con Dovizioso. Vedremo cosa verrà fuori a Misano, l’anno scorso ho fatto bene: la pista questa volta sarà sporca, sta piovendo sabbia, ma noi ci faremo trovare pronti nonostante il meteo".

"Proverò a recuperare punti su Quartararo" la classifica Quartararo in testa, Bagnaia subito dietro a -53 Con la vittoria di Aragon, Bagnaia è tornato al secondo posto nel Mondiale, adesso ha un distacco di 53 punti dal leader della classifica Quartararo (quando mancano 5 gare al termine della stagione): "Finché si può provare a vincere il Mondiale non si molla mai, così come fanno tutti i piloti ancora aritmeticamente in lotta per il titolo – mette in chiaro Pecco –. Facciamo il nostro meglio e proviamo a recuperare più punti possibili".