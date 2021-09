Con una gara semplicemente perfetta Bagnaia vince la sua prima gara in MotoGP sul tracciato spagnolo di Aragon e torna al secondo posto nel Mondiale. Ottavo al traguardo, Quartararo resta in vetta in classifica con 53 punti di vantaggio su Pecco e 57 su Mir (che completa il podio alle spalle di Marc Marquez). E ora si va a Misano: il GP di San Marino nel weeken del 17-19 settembre, live su Sky

