Valentino Rossi spiega cosa vuol dire correre a Misano, a pochi chilometri dalla sua Tavullia: "E' sempre speciale, voglio dare il massimo per i tifosi. Sono felice di avere Dovizioso come compagno di squadra, c'è stima reciproca, sono curioso di conoscere le sue sensazioni sulla nostra moto. Il mio ricordo più bello è la vittoria nel 2014. Sono orgoglioso di vedere Bagnaia e Morbidelli in due team ufficiali".

La penultima Misano della carriera di Valentino Rossi comincia in conferenza stampa, dove il 'Dottore' prova a spiegare emozioni e sensazioni di un fine settimana molto speciale.

"Voglio dare il massimo per i tifosi" "Misano è sempre un weekend speciale, vivo molto vicino al circuito, Tavullia è molto vicino. Sono cresciuto su questa pista come pilota. La prima volta che ho guidato una moto con una pista è stato qui a Misano nel 1992, è sempre emozionante correre qui. Dovrò dare il massimo, anche perché ci saranno i tifosi sugli spalti". Sull'ultima gara di Aragon: "Ho rivisto la gara di Aragon, Pecco è stato fantastico, ha guidato in modo incredibile. Siamo orgogliosi di Bagnaia e Morbidelli, l'anno prossimo li seguirò mentre corrono in un team ufficiale, con cui lotteranno per il Mondiale".

"Felice di avere Dovizioso come compagno" petronas Dovizioso: "Essere nel box con Rossi è bellissimo" "Sulla carta penso di poter essere più forte qui a Misano, dato che Aragon è uno dei circuiti peggiori per me. L'anno scorso ho perso il podio all'ultimo giro, quindi questa volta ci proverò di nuovo - ha spiegato Valentino, che si troverà a dividere il box per la prima volta con Andrea Dovizioso -. Sono molto felice di avere Dovizioso come compagno, c'è stima reciproca, abbiamo un bel rapporto, ma siamo stati anche rivali. E' un nome importante per il campionato, negli ultimi anni è sempre stato uno dei piloti migliori. Sono curioso di conoscere le sue sensazioni sulla nostra moto".