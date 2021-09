Dopo aver annunciato il ritiro al termine del 2020, Dovizioso torna in pista nella parte finale del Mondiale 2021. Andrea aspettava una proposta stimolante, come quella di Petronas: ha firmato un contratto per le stagioni 2021-2022, quest’anno nel team satellite Yamaha correrà insieme a Rossi. Dovizioso debutterà al fianco di Valentino a partire dal GP di Misano, dove prenderà il posto di Morbidelli (promosso nel team ufficiale Yamaha, sulla moto lasciata libera da Vinales)

MORBIDELLI SULLA YAMAHA UFFICIALE