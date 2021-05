1/65

L'ULTIMA TROVATA - Mugello, maggio 2021. Prima della terza sessione di Libere, Rossi ha presentato la sua ultima creazione, nata come sempre in collaborazione con il designer Aldo Drudi. Questa volta Valentino ha scelto di omaggiare "Elio e le storie tese", inserendo una citazione del gruppo: "Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me", frase estratta dalla canzone "Nubi di ieri sul nostro domani odierno". Il casco presenta sulla parte alta l'immagine di una mucca, mentre sulla mentoniera è raffigurato proprio il volto di Stefano Belisari (in arte Elio)

FOTO. Rossi, il nuovo casco dedidato a Elio