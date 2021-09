Zarco: "Subirò un intervento al braccio destro"

Come già accaduto al connazionale Quartararo, anche Johann Zarco si sottoporrà a un intervento chirurgico a causa della sindrome compartimentale all'avambraccio destro: "L'operazione è in programma la prossima settimana in Francia, dallo stesso dottore che ha operato Fabio". Il francese della Pramac sarà comunque regolarmente in pista sia a Misano che nel prossimo GP di Austin

Johann Zarco subirà un intervento per risolvere i problemi con la sindrome compartimentale all'avambraccio destro. Il francese della Pramac, dopo un weekend non esaltante ad Aragon, lo ha annunciato a Misano. "La settimana prossima sarò operato per la sindrome compartimentale all’avambraccio destro, l'intervento si svolgerà in Francia dallo stesso dottore che ha operato Quartararo. Proverò a uscire da questa brutta situazione". Zarco ha anche confermato che l'intervento è in programma per mercoledì prossimo, in tempo per poter tornare in pista nel GP di Austin. "Ad Aragon sentivo dolore, ho effettuato le visite e sono contento di poter risolvere il problema", ha aggiunto il francese della Pramac.