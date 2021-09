Paolo Simoncelli: "Misano è sempre emozionante"

Paolo Simoncelli si confida al microfono di Sandro Donato Grosso alla vigilia del GP di Misano: "Correre qui è sempre emozionante, quando c'era Marco era una settimana speciale. Ora c'è un po' di amaro in bocca. Valentino merita il saluto dei tifosi per quanto fatto". Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto LIVE su Sky

" Correre a Misano è sempre emozionante ". Paolo Simoncelli, intervistato da Sandro Donato Grosso alla vigilia del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, non nasconde l'emozione di tornare sul circuito intitolato al compianto figlio Marco : "Quando correva qui era una settimana speciale - racconta Paolo -. Adesso è bella, ma c'è sempre l'amaro in bocca . La nostra regione rende speciale tutto, qui è la patria dei motori. Ci sono dei genitori matti che hanno creato figli matti che vanno forte . Ai miei tempi c'erano gare che portavano giù dalle colline 100mila persone, potevi toccare i piloti come Agostini".

"Valentino merita il saluto dei tifosi per quanto fatto"

"Penso che Valentino meriti il saluto che gli dedicheranno, anche se io abito a Coriano e non so cosa stiano preparando. Rossi ha fatto davvero tanto per questo sport - ha detto Simoncelli -. Con il nostro team di Moto3 avremmo voluto avere più tempo per digerire quanto accaduto ad Aragon. Speriamo di raccogliere qualcosa qui a Misano".