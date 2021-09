Con il sole e con la pioggia davanti c’è lui. E’ partito molto bene Marco Bezzecchi sul circuito di casa, velocissimo al mattino con l’asciutto (secondo alle spalle del redivivo Luthi) e pure al pomeriggio col bagnato. Partenza col sorriso con l’incognita del meteo che al momento non preoccupa il pilota della Sky Racing Team VR46. Classifica fuori dai consueti standard, quella del primo turno di prove: i protagonisti del mondiale, Bezzecchi a parte, sono molto indietro. Il leader del campionato Gardner è addirittura ventiduesimo, il suo compagno di squadra nonché diretto avversario in classifica Raul Fernandez naviga ancora più indietro, staccato di due posizioni.

Tra scrosci d’acqua e sprazzi di sole si sono così messi in luce Augusto Fernandez (3° tempo della combinata) che conferma il buon momento, Chantra (4° ma caduto all’ultimo giro, al pomeriggio sul bagnato) e Sam Lowes (8°), come sempre veloce a prendere le misure alla pista fin dal primo turno. Molto bene anche Nicolò Bulega sul circuito di casa (5°), non male Stefano Manzi (11°) e Fabio Di Giannantonio ultimo classificato, col 14° tempo, per l’accesso diretto in Q2.

Fuori dai 14 invece Baldassarri (16°), Arbolino (17°), il rientrato Montella (19°), Vietti (21°), Simone Corsi (27°) e Lorenzo Dalla Porta (26°). Troppo presto per fare pronostici, difficile pensare che Gardner e Raul Fernandez non riescano risalire la china, ma dovranno vedersela con Bezzecchi che conosce Misano come le sue tasche e sente, come Bulega d’altra parte, la spinta del tifo locale.