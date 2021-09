GP San Marino, il programma LIVE su Sky

Motomondiale senza pause: lo spettacolare GP di Aragon, con il duello all'ultima curva tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, ha chiuso la domenica del Motorland, questa settimana si torna subito in pista con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini . Appuntamento ancora più speciale del solito, per i piloti italiani, per i tanti temi che racchiude: innanzitutto la carica di Bagnaia , che ad Aragon in sella alla Ducati ha festeggiato la sua prima vittoria in MotoGP ; il ritorno di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli , che correranno rispettivamente al fianco di Valentino Rossi e Fabio Quartararo; il penultimo GP sul tracciato di Misano dello stesso Rossi (l'ultimo è fissato per il weekend del 22-24 ottobre, mentre la gara dei saluti con cui il Dottore lascerà il Motomondiale sarà quella di Valencia, 12-14 novembre). Gara in programma domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW. Prima Moto3, alle 11, poi Moto, alle 12.20 . In pista nel fine settimana anche la Moto E : E-pole e Race 1 sabato alle 11.40 e alle 16.15, Race 2 domenica alle 15.30.

Giovedì alle 21.15 su Sky Sport MotoGP in onda lo speciale "La Nazionale azzurra dei caschi rossi" dedicato alla sei giorni di enduro, realizzato dalla federazione motociclistica italiana, che ci porta dietro le quinte della gara che ha visto trionfare la squadra nazionale italiana. Per tutto il weekend, a rotazione sul canale 208, i nuovi appuntamenti con On the Road Again e Off the Road Again, alla scoperta delle icone romagnole con Guido Meda e Nicolò De Devitiis. Nella seconda edizione di On the Road Again, Guido torna in sella alla sua moto e con dei compagni di viaggio come Andrea Lucchetta e Paolo Cevoli percorre le strade emiliano-romagnole alla scoperta di località e paesaggi straordinari. Tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia. Con Nicolò De Devitiis, invece, questa settimana è con Aldo Drudi, il designer dei caschi di Valentino Rossi, sulla panoramica che collega Romagna e Marche, da sempre un territorio di sfida per motociclisti romagnoli e pesaresi. Domenica, tra i tanti contenuti che arricchiranno il pre gara del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Guido Meda e Mauro Sanchini andranno in pista in sella all'Aprilia MotoGP, per raccontare le caratteristiche del circuito di Misano e i punti chiave dove potranno esserci i duelli e i sorpassi decisivi.