Libere 2 ad Acosta, Foggia leader della combinata

Cinque italiani nelle prime sei posizioni dopo le prime due prove libere di Moto3, a Misano: in cima alla classifica combinata c'è Foggia con il tempo di 1:42.009 siglato nel primo turno. Dietro di lui lo spagnolo Acosta, poi Fenati, Antonelli, Migno e Bertelle, principale sorpresa della giornata. Domenica la gara alle 11 live su Sky.

Cinque italiani e uno straniero. Foggia chiude davanti a tutti la prima giornata di libere a Misano, poi Antonelli terzo davanti a Fenati, Migno e, sorpresa, Matteo Bertelle, veneto di Monselice, scuderia VR46, giovane promessa presa dal CIV. Lo straniero è Pedro Acosta, secondo alle spalle di Foggia, certo un po’ meno sorprendente di Bertelle se non fosse che in prova di rado il leader del mondiale riesce a imporsi. Di solito rincorre lo spagnolo, fino alla domenica, ma stavolta è partito col piede giusto anche perché il circuito romagnolo è meno complicato degli ultimi due in cui si è corso: Silverstone e Aragon. Buon per lui, considerando che il diretto avversario in classifica, Garcia, parte da lontano col diciottesimo tempo. Detto ciò, Misano sembra tornata a essere terreno di caccia per i piloti di casa.

L'ultimo a vincere qui è stato Romano Fenati, nel secondo round del 2020. Lui come Foggia conferma uno stato di forma eccezionale (una vittoria a testa nelle ultime due gare), segno di una continuità a lungo rincorsa quest'anno e trovata solo in quest’ultimo scorcio di campionato. Tra i pioti di casa bisognerebbe aggiungere anche Tatsu Suzuki (che vive non lontano dall’autodromo) partito però in salita, un dodicesimo posto nella combinata che certo non può soddisfare il patron del suo team, Paolo Simoncelli. Protagonista di una brutta caduta al pomeriggio, Darryn Binder è stato portato in infermeria per controlli. Gli altri italiani: Nepa 17°, Riccardo Rossi 21°, Elia Bartolini (altro talento dell’Academy) 22°, Alberto Surra (diciassettenne torinese del Team Snipers) 27°.