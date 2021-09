Novità in vista nel Team Gresini per il Mondiale 2022 di Moto2: l'attuale leader della MotoE e il ceco nella prossima stagione prenderanno il posto di Bulega e Di Giannantonio

Alessandro Zaccone realizza il suo sogno e correrà in Moto2. Come anticipato da Sky Sport MotoGp, il pilota italiano leader della Coppa del Mondo MotoE è stato scelto dal team Gresini per il salto di categoria, suo obiettivo sin da quando per due volte è finito sul podio della classifica finale nella categoria nel Cev.

Due anni di MotoE uniti all'impegno nel campionato spagnolo Superbike nel 2021 e poi finalmente l'occasione che aspettava per Zaccone, che avrà come compagno di squadra il ceco Filip Salač. Dopo il passaggio a Prüstel a stagione in corso, il pilota che ha già corso con Snipers, team italiano in Moto3, sembrava destinato a correre nella prossima stagione ancora con la Ktm. Ma poi si è aperta una chance e così è stata formata una coppia di debuttanti per il rilancio di Gresini Moto2. Dopo Bulega e Di Giannantonio il futuro sarà con Zaccone e Salač.