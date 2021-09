" Fisicamente in mattinata ho fatto fatica con la gamba , è stata dura, meglio nel pomeriggio, era anche bagnato quindi le sollecitazioni erano meno, mi sembra di aver trovato una buona tecnica di raccolta della gamba. I medici dicono che per un intervento del genere servono 6 mesi per recuperare - ha spiegato Morbidelli, reduce dall'operazione al crociato del ginocchio -. La M1? Non posso fare troppi commenti, mi sembrava semplicemente di stare sopra un'astronave , la moto andava velocissimo, era tutto fantastico ed estremo. Coi giri e con il tempo riuscirò a capire dove migliorare e dove le cose vanno già bene".

"C'è bisogno di adattamento per meccanici e team"

"Sinceramente ero molto contento nello seguire lo sviluppo delle vicende, tutto piano piano è andato nella mia direzione - ha spiegato Morbidelli -. Dal divano sono stato molto felice nel vedere come si sviluppava la situazione per me. Avrò bisogno di un po' di tempo di adattamento al nuovo capotecnico. La squadra è nuova, dobbiamo capire come lavoriamo per dare indicazioni in modo abbastanza veloce. Intanto sono salito in moto, sono contento di questo e di aver svolto un lavoro decente".