Moto3, pole di Fenati davanti a Foggia e Antonelli

Fenati-Foggia, derby tutto italiano per la pole a Misano. La meritavano entrambi, l’ha spuntata il pilota di Biaggi, sfruttando anche la scia di Stefano Nepa. Loro due da soli, avversari e amici, all’ultimo tentativo, gli altri in giro per la pista, impossibile mettersi in mezzo. Come piace a Romano che deve rifarsi della gara sfortunata di Aragon. Anche Foggia conferma il momento splendido e il team Leopard lo conferma per il 2022 con la new entry Suzuki (i dissapori dell’Austria sono superati a quanto pare tra Dennis e la squadra). “Sono abbastanza contento, sapevamo del nostro potenziale fin dalla FP1. Era importante partire in prima fila ma siamo messi bene per la gara” ha detto il pilota romano. “Abbiamo avuto dei problemi, ma li abbiamo risolti” ha detto invece Fenati. “Qui vanno tutti forte, risultato aperto per la gara” ha poi aggiunto l’ascolano che con la sua settima pole in Moto 3 ha eguagliato Maverick Vinales regalando all’Italia la quarantesima pole della categoria. Italiani in evidenza, nel complesso una qualifica da ricordare: alle spalle di Fenati e Foggia ci sono Antonelli che per un attimo aveva strappato la prima casella sfruttando una buona scia, poi Migno quarto davanti a Masia, primo degli “stranieri”. Riccardo Rossi (7°) ed Elia Bartolni (8°) portano a sei il numero degli italiani classificati nei primi dieci. Stefano Nepa non è distante (11°), Matteo Bertelle altro talento del vivaio azzurro partirà 15°. E’ mancato Alberto Surra bloccato in via prudenziale dopo la brutta caduta del mattino. Il torinese del team Snipers partirà dall’ultima fila con l’ultimo tempo. Gara di rincorsa per Pedro Acosta, leader del Mondiale, confinato in terza fila con il nono tempo. Niente di impossibile per il fenomeno spagnolo che vede il diretto avversario in classifica, Garcia, partire una fila più indietro con il dodicesimo tempo.