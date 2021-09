Succede di tutto nella gara-1 di Misano di MotoE: prima vittoria in carriera per Jordi Torres, che precede in un finale incredibile lo svizzero Dominque Aegerter e l'italiano Mattia Casadei. Lo spagnolo vola in testa al campionato grazie ai ritiri di Zaccone e Granado. Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro a Tokyo nel salto in alto, premia i piloti sul podio. Domenica gara-2 in programma alle 15.30

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE