Gianmarco Tamberi è stato ospite di Aprilia durante le qualifiche del GP di Misano. Il campione azzurro, medaglia d'oro all'ultima Olimpiade, ha espresso un desiderio: ascoltare Guido Meda che commenta la sua finale di salto in alto vinta a Tokyo. "Oro! Gimbo c'è! Tamberi c'è!", esclama la voce della MotoGP. Domenica 19 settembre da non perdere la gara della top class alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

Tamberi: "Sono un grande fan del Motomondiale"

"Dopo la Formula 1 non vedevo l'ora di essere qui - ha detto a Sky Sport il campione olimpico -. Il padre della mia ragazza era un pilota di Superbike (Giorgio Bontempi, ndr), sono un malato del Motomondiale. Sono innamorato delle moto, anche se ora a causa del mio lavoro non posso guidarle per precauzione. Non guido la mia moto da ormai sei anni, ma appena potrò tornerò in sella".