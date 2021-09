Moto2 e Moto3, gli ultimi movimenti di mercato

Con le ufficialità di Misano quasi tutte le caselle per il 2022 sono complete, ma resta in ballo qualche sorpresa. Domenica 19 settembre le gare delle tre classi per il GP di San Marino in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Le notizie del sabato di Misano hanno praticamente chiuso gli organici di Moto3 e Moto2.

Per questo è opportuno fare un po' di ordine partendo dal team Mta di Alessandro Tonucci, appena entrato nel motomondiale. Insieme a Iván Ortolá, che sarà promosso dal Cev, ci sarà Stefano Nepa. Il team Boé dovrebbe presto confermare l'arrivo di David Muñoz al suo posto. Muñoz è ancora in corsa per vincere il Cev Moto3.

Il team Leopard ha annunciato il rinnovo di Dennis Foggia e l'arrivo di Tatsu Suzuki. In attesa di capire le mosse del team Sic58, questo significa che Artigas uscirà dalla squadra in cui è cresciuto e cambierà anche moto, passando da Honda a Ktm. Artigas e Tatay saranno compagni di squadra nel team Prüstel, che darà le ufficialità a Austin.

Ufficiale invece è l'ingresso di un nuovo team guidato da Michael Laverty, che prende le entries di Petronas e schiererà i giovani britannici Scott Ogden (una vittoria nel Cev 2021) e Joshua Whatley, anche lui proveniente dal campionato spagnolo.

Attenzione a una possibile sorpresa riguardante il team Tech3. Deniz Öncü non ha ancora firmato il rinnovo, e Poncharal si è cautelato pre allertando Pitito Fernández, in uscita dallo Sterilgarda Max Racing che sostituirà Fenati con Sasaki.

Romano è pronto a dare il salto in Moto2, e a Austin dovrebbe essere ufficializzato l'accordo con Luca Boscoscuro.

Sempre in Moto2, in diretta su Sky Sport MotoGp Forward Racing ha annunciato la firma di Marcos Ramírez, che farà coppia con Manu González in arrivo dalla Supersport. Per González mancano ancora alcuni dettagli.

Con Simone Corsi destinato alla Supersport, resta da definire il futuro di Lorenzo Baldassarri, al momento difficile.

Il team Aspar ha una sella per cinque piloti, tra lo stesso Baldassarri, Garzó, Alonso López, Jake Dixon e una possibile sorpresa dalla Moto3.

Mentre hanno chiuso con le firme appena rese note il team Gresini che avrà Salač e Zaccone e il team American che affiancherà a Beaubier il vincitore del Motoamerica Supersport Sean Dylan Kelly, c'è curiosità per capire se effettivamente il team Yamaha Mastercamp, già presente al Cev, sbarcherà al Mondiale Moto2 sostituendo Petronas. Le trattative sono in chiusura, i piloti potrebbero essere Keminth Kubo per supportare il progetto di sviluppo di talenti asiatici e un compagno di maggiore esperienza.

E a proposito di nuovi ingressi, si attendono annunci per gli arrivi in Moto3 del team Fundación Andreas Pérez e di Diogo Moreira, brasiliano destinato a far coppia con Masiá nel box Red Bull Ktm Ajo al posto di Acosta.