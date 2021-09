Il giapponese del team Tech3 dal 2022 passerà nella struttura di Max Biaggi con marchio Husqvarna, sostituendo l'italiano destinato alla Moto2. Domenica 19 settembre le gare delle tre classi per il GP di San Marino in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Lo Sterilgarda Max Racing ha fatto una scelta coerente con la sua (ancora breve) storia nel Motomondiale: il pilota di punta per il 2022 sarà il giapponese Ayumu Sasaki, in arrivo da Tech3 per sostituire Fenati che passerà in Moto2.

Perché scelta coerente? Perché la politica della squadra dal 2019 è sempre stata la stessa: prendere un pilota veloce ma in difficoltà con i risultati, circondarlo di fiducia e competenze, e tirar fuori il meglio da lui.

È successo con Arón Canet, passato da scarto di Honda a sfiorare il Mondiale da un anno all'altro, ed è successo con Romano Fenati, tornato in corsa per il Mondiale Moto3 dopo gli anni difficili vissuti successivamente alla retrocessione dalla Moto2.

Ora tocca a Sasaki, prima scelta di una squadra che potrebbe fare una sorpresa affiancandogli un rookie inaspettato o un impronosticabile pilota di esperienza.

La prima casella è stata riempita. Adesso si attende il secondo annuncio dello Sterilgarda Max Racing.