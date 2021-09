Ducati Pramac ha comunicato che, come previsto, Johann Zarco è stato operato al braccio destro a causa della 'sindrome compartimentale'. L'intervento è stato effettuato con successo presso il Centro Ospedaliero Pays d’Aix, in Francia: il pilota transalpino si aspetta di essere completamente recuperato in vista del GP di Austin, dal 1° al 3 ottobre

Johann Zarco è stato operato al braccio destro per risolvere il problema di 'sindrome compartimentale'. A comunicarlo è stata la Ducati Pramac. L'intervento era stato programmato nei giorni scorsi dopo che il francese aveva lamentato dolore nelle ultime uscite del Mondiale. Zarco, che martedì aveva effettuato la prima giornata di test a Misano, è stato operato presso il Centre Hospitalier Pays d’Aix, in Francia. Come si legge dal comunicato del Team, il pilota "è atteso a un competo recupero in vista del GP di Austin, in programma dal 1° al 3 ottobre".