Seconda e ultima giornata di test per la MotoGP a Misano, con tante novità portate in pista dalle case e tutti i 'big' a caccia informazioni utili sia in vista del 2022 che del GP in programma a fine ottobre sul circuito Marco Simoncelli. Aleix Espargaró su Aprilia il più veloce nella sessione della mattina davanti a Bagnaia e Mir. Il Mondiale torna tra due settimane ad Austin, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

