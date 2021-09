Che battaglia stellare! Che spettacolo! Sorpassi, controsorpassi, esterno, interno, traversi, sbacchettate di posteriore, anteriori che galleggiano fuori dalle curve...c’è di tutto nella sfida Razgatlioglu - Rea . I due sono ancora praticamente alla pari (1 punto davanti Toprak), e tutto ricomincia da capo a Jerez. A Barcellona il turco della Yamaha è stato fermato da noie di elettronica in gara 1 ma non si è né innervosito né perso d'animo, combattendo come un leone in Gara 2 con le gomme. Ancora un giro e sarebbe arrivato quinto (lo dice lui). Il nordirlandese da parte sua si è aggrappato a tutto pur di far stare la sua ZX-10 RR davanti o comunque negli scarichi del rivale. Ha preso ancora una volta dei gran rischi, sembrava (e lo era effettivamente) sempre al limite guidando sopra i problemi. Al Montmelò le difficoltà a fermare la moto erano evidenti ma alla fine, nel complesso, è andata bene a Rea: gap dalla vetta ridotto da sette a un solo punto.

Razgatlioglu e Rea ripartono da zero dopo 9 round disputati. A dividerli un solo punto in classifica generale. Tra Yamaha e Kawasaki, la Ducati con Redding e Rinaldi proverà ancora una volta ad inserirsi nella lotta mondiale. Anche per il titolo costruttori la sfida è apertissima.

Gran Ducati di Catalunya

Catalunya

Gara 2 a Rinaldi, Razgatlioglu leader del Mondiale

Tre moto sul podio in Gara 1 sabato, con Redding e Rinaldi primo e terzo per la squadra factory Aruba e un fantastico Bassani secondo con la Panigale V4R del team Indipendente Motocorsa. La squadra brianzola ha ancora una volta fatto emergere la bellezza della Superbike dove anche una struttura piccola ma ben organizzata può far bene, molto bene, stando non solo stabilmente in top-10 ma anche arrivando a podio, sfruttando l’occasione propizia. A completare un gran week end, domenica in Gara2 è arrivata la vittoria di Rinaldi, la seconda quest'anno dopo Misano, e il quarto posto in classifica generale per il pilota di Rimini. Per le Rosse, purtroppo, sarà durissima rientrare nella lotta per il mondiale (Redding è a -60 da Razgatlioglu), ma nei prossimi quattro round potranno togliersi delle gran belle soddisfazioni, se riusciranno a mitigare gli up and down pazzeschi che hanno caratterizzato questa stagione.

Mondiale costruttori, punto a punto

Anche tra i costruttori la sfida mondiale si gioca punto su punto, gara dopo gara. La Yamaha esce da Barcellona mantenendo la testa della classifica ma la Ducati è lì, dietro solo di un punto dopo il gran week end catalano. Kawasaki ovviamente è tutt'altro che tagliata fuori. Il gap delle Verdone è di soli 12 punti. Tutto può ancora succedere e succederà negli ultimi quattro round.

Mercato 2022 sempre più definito

La situazione ad oggi è questa: Bautista di rientro a Borgo Panigale come compagno in Aruba del confermato Rinaldi. Redding passato in BMW con Vd Mark. La Kawasaki ancora nelle mani del campionissimo Rea e di Lowes.

Ora si completa anche il rooster Yamaha factory con al fianco della stella Razgatlioglu il nostro Andrea Locatelli che si è meritato una conferma nella squadra ufficiale. Resta da definire la formazione Honda. Insistenti rumors riguardano i nomi di Lecuona (ora in MotoGP con Ktm) e Vierge (pilota Petronas Moto2) mentre tra i big, Davies e Sykes non hanno ancora una sella.

Supersport, si cambia

Come ampiamente previsto, la classe di mezzo cambia. Apertura nel 2022 alle due e tre cilindri con spazio anche per Ducati (con la bicilindrica 955), Triumph e MV Agusta (col 3 cilindri 800) che si affiancheranno a Yamaha e Kawasaki già presenti. In attesa del regolamento tecnico (e magari di un ingresso anche di KTM e un rientro di Honda) è una bella notizia. La Supersport avrà nuova linfa vitale e potrà far crescere talenti da far salire poi in top class.