Moto3 e Moto2, la lista delle squadre per il 2022

È stata ufficializzata la lista delle squadre di Moto3 e Moto2 che parteciperanno al Mondiale 2022. In Moto3, dove ci sarà un team in più, si aggiungono MT Helmets, MTA e Vision Honda (riassegnate le entries di Caponera, inoltre escono i team di Gresini e Petronas). In Moto2 al posto di Petronas entra la Master Camp. Ancora da assegnare molte selle di entrambe le classi, la line-up completa dei piloti sarà comunicata più avanti

