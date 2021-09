Importante annuncio nella settimana del Round di Spagna: Chaz Davies (Team GoEleven) non sarà al via del Mondiale il prossimo anno, ha deciso di ritirarsi. Particolarmente emozionato, in una speciale conferenza a Jerez il pilota britannico ha spiegato: "Purtroppo per certi aspetti e fortunatamente per altri questa sarà la mia ultima stagione nel Mondiale di Superbike. Ovviamente non è stato facile prendere questa decisione, ma sono convinto che fosse arrivato il momento giusto. Ci sono molti motivi dietro questa scelta, ci ho pensato tanto, ma ora mi sento sicuro, fiducioso, pronto a voltare pagina e aprire un nuovo capitolo". Rivederlo nei prossimi round in programma da qui a fine anno? "Spero di esserci in Argentina nel weekend del 15-17 ottobre, mi piacerebbe tornare lì, è il mio obiettivo. Farò di tutto per esserci", ha garantito Davies, che uscirà dunque di scena a fine anno dopo undici stagioni (di cui otto nell'orbita Ducati) nel paddock.