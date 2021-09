Il team Italtrans ha annunciato che il Campione del Mondo Moto3 2019 non può continuare a correre con la spalla sinistra infortunata. Torna in pista il giapponese, rimasto senza sella a fine 2020

Lorenzo Dalla Porta deve fermarsi. Il campione toscano, nonostante la sua tenacia gli abbia permesso di sfidare il dolore e la mancanza di forza nelle ultime gare, non può proseguire la sua stagione con una spalla infortunata. Si opererà immediatamente, il 6 ottobre, e avrà tutta la pausa invernale per recuperare da un intervento delicato, a una di quelle parti del corpo che per un motociclista professionista sono da trattare con maggior cura.

La caduta di Misano, provocata dall’ennesima lussazione, ha spinto il pilota e il team Italtrans ad affrettare i tempi della chirurgia, chiudendo anticipatamente la stagione. Insieme al compagno Roberts, Dalla Porta avrà una nuova chance nella squadra nel 2022. I due piloti sono stati infatti confermati.

Per finire il campionato, invece, Italtrans si affida a Tetsuta Nagashima. Il giapponese nel 2020 ha fatto la sua miglior stagione nel Mondiale, con una vittoria in Qatar e un podio a Jerez, ma nonostante questo a fine anno è rimasto senza sella.

La sua velocità non è in discussione, e queste quattro gare possono essere la sua grande occasione per rilanciare una carriera interrotta con stupore nel suo momento migliore.