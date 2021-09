USA sinonimo di Honda: numeri e curiosità

Dopo oltre due anni la MotoGP torna nel continente americano: super favorite le Honda di Marc Marquez, che ad Austin nel 2013 festeggiò il suo primo successo in carriera, segnando il record per il vincitore più giovane (20 anni e 15 giorni). Apriamo la settimana del 15° GP della stagione facendo un breve ripasso tra numeri e curiosità. Le gare domenica live su Sky: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.20, MotoGP alle 21 CLASSIFICA - CALENDARIO Condividi:

È un passo significativo per la MotoGP: si torna nel continente americano per la prima volta dopo 2 anni e 140 giorni. Questo è il tempo passato dal GP di Austin del 2019. Il campionato quell’anno proseguì normalmente, ma nel 2020, con l’arrivo della pandemia, tutti i GP furono disputati in Europa, cancellando gli ormai tradizionali appuntamenti primaverili di Rio Hondo e, appunto, Austin. Quest’anno la MotoGP è ripartita dall'Asia, con in due round in Qatar, quindi la permanenza in Europa ed ora, finalmente, il ritorno nel nuovo continente.

Dominio Honda, Marc Marquez da record Gli USA sono sinonimo di Honda, indipendentemente dal tracciato. Dimentichiamo per un attimo la vittoria di Alex Rins ad Austin nel 2019: non si può negare che sia stata favorita dalla caduta di Marquez, in testa con più di tre secondi di vantaggio dopo soli otto giri. Ecco, andando indietro nel tempo troviamo un solo nome negli albi d’oro delle gare statunitensi…fino al 2013! Marc Marquez ottenne il suo primo successo in carriera qui ad Austin nel 2013, segnando il record per il vincitore più giovane (20 anni e 15 giorni), che tuttora detiene. Da allora fino al GP di Austin del 2018, il vincitore negli USA fu solo lui. È un conteggio che comprende non solo le 6 vittorie consecutive ad Austin, ma anche i successi a Indy dal 2013 al 2015 e Laguna Seca 2013, per un totale squillante di 10 vittorie consecutive nel paese a stelle e strisce. Così come al Sachsenring (dove ha vinto) e ad Aragon (dove ha conteso la vittoria fino alla fine a Bagnaia), è l’ennesimo banco di prova per Marc ed il suo livello di forma. Essendo Marc un pilota Honda, è normale che il bottino più grosso negli USA sia loro, ed è tutto maturato nell’ultimo decennio.