Nessun pilota ha mai avuto la Ducati in mano come l'ha ora Bagnaia, reduce da due vittorie di fila: a dirlo sono le stesse persone che lavorano nel team di Borgo Panigale. Questo miglioramento dimostrato dal punto di vista tecnico nella stagione in corso rende la Ducati molto competitiva anche sul circuito di Austin, persino più della Honda. L'esame domenica: la gara live alle 21 su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno

GUIDA TV MOTOGP - GUIDA TV SBK